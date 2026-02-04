Phebe Bekker arriva il verdetto sui letti del villaggio olimpico

Phebe Bekker ha scoperto oggi il verdetto sui letti del villaggio olimpico. A differenza di quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi di due anni fa, i letti non sono di cartone. La conferma è arrivata questa mattina, portando un po’ di sollievo tra gli atleti che si preparano a vivere i prossimi Giochi invernali a Milano e Cortina.

Non sono di cartone, come accaduto alle Olimpiadi di Parigi di due anni fa, i letti dei Giochi invernali di Milano Cortina. A certificarlo non sono comunicati ufficiali, ma direttamente gli atleti, che in queste ore stanno popolando i social con video e racconti dal Villaggio Olimpico. Tra i più condivisi c'è quello di Phebe Bekker, danzatrice sul ghiaccio della squadra britannica, che ha deciso di testare personalmente la solidità del letto nella sua stanza. "Sembra buono", dice sorridendo mentre batte le nocche sul legno del letto, mostrando anche il materasso ai suoi follower. L'ironia sui celebri letti di cartone, diventati virali durante i Giochi estivi di Parigi 2024, continua dunque anche a Milano Cortina, ma questa volta con toni decisamente più rassicuranti.

