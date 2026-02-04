Christy Turlington x Lancôme | quando la bellezza adulta diventa il nuovo power move

Christy Turlington entra a far parte della famiglia Lancôme come nuova ambassador globale. La modella americana, nota per la sua bellezza senza tempo, ha deciso di accettare l’incarico solo quando ha sentito che poteva essere davvero importante. La sua scelta dimostra che la bellezza adulta può essere un vero potere e che bisogna saper dire sì solo alle cose che contano.

C’è qualcosa di profondamente cool nel dire sì solo quando conta davvero. Ed è esattamente così che Christy Turlington Burns entra ufficialmente nella famiglia Lancôme come nuova global ambassador. Niente nostalgia anni ’90, niente operazione revival: questa è una mossa precisa, contemporanea, ultra allineata al momento culturale che stiamo vivendo. La bellezza non è più solo come appari, ma chi sei, cosa fai e cosa rappresenti. Christy Turlington è la nuova global ambassador di Lancôme: Una scelta rara (e quindi potente). Christy non colleziona collaborazioni. Le sceglie. E il fatto che abbia deciso di legare il suo nome a Lancôme dice molto più di mille campagne patinate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

