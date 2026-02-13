Zoe Saldana si prenderà cura dei figli di James Van Der Beek | l’attrice verserà un contributo mensile

Zoe Saldana si prenderà cura dei figli di James Van Der Beek, versando un contributo mensile per il loro sostegno, dopo la morte improvvisa dell’attore avvenuta mercoledì 11 febbraio 2026, a soli 48 anni, a causa di una grave forma di tumore al colon che lo aveva debilitato negli ultimi anni.

Mercoledì 11 febbraio 2026, a soli 48 anni, James Van Der Beek è morto. L'attore era da anni affetto da una grave forma di tumore al colon. Van Der Beek, amato dal pubblico di tutto il mondo per il ruolo da protagonista nel teen drama Dawson's Creek, lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli. Le finanze della famiglia sono state messe a dura prova dalle lunghe e costose cure cui si è dovuto sottoporre l'attore e l'intera Hollywood è corsa in aiuto. Tra le più generose c'è la collega Zoe Saldana, che si occuperà mensilmente dei bambini di James. Zoe Saldana verserà una quota mensile. "Questo fa male.

Zoe Saldana ha deciso di sostenere la famiglia di James Van Der Beek con un contributo mensile, dopo aver appreso della tragica morte dell’attore di Dawson’s Creek.

Steven Spielberg ha donato 25mila dollari alla raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio a 48 anni a causa di un tumore al colon, lasciando la comunità di Hollywood sgomenta.

