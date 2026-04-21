Zelensky sblocca 90 miliardi | riparte Druzhba via libera all’UE

Il presidente di un paese ha deciso di riattivare l’oleodotto Druzhba per ottenere l’approvazione europea e sbloccare un prestito di 90 miliardi di euro. La decisione è arrivata in risposta alle richieste del primo ministro ungherese, che aveva posto condizioni per l’erogazione del finanziamento. L’accordo prevede il ripristino del funzionamento dell’oleodotto, strumento chiave nel contesto energetico regionale.

Per sbloccare l’erogazione di un prestito europeo da 90 miliardi di euro, Volodymyr Zelensky ha accettato di ripristinare la funzionalità dell’oleodotto Druzhba, rispondendo così alle condizioni poste dal premier ungherese uscente Viktor Orbán. L’annuncio della risoluzione del guasto tecnico, che riguarda il tratto della pipeline danneggiato lo scorso gennaio da un attacco attribuito ai russi, è arrivato tramite i canali ufficiali del leader ucraino e apre una nuova fase per i negoziati finanziari a Bruxelles. Il compromesso tecnico per liberare i fondi europei. La decisione di Kiev di completare le riparazioni sulla condotta che trasporta idrocarburi russi verso l’Europa rappresenta un punto di svolta nelle trattative con i partner continentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelensky sblocca 90 miliardi: riparte Druzhba, via libera all’UE Notizie correlate Zelenskyy punta sul gasdotto Druzhba: il piano per i 90 miliardi UEA Berlino, il presidente ucraino Zelenskyy ha delineato una strategia di scambio cruciale per sbloccare i finanziamenti europei, proponendo la... Leggi anche: Zelensky: “L’oleodotto di Druzhba è di nuovo operativo”. Ora Ungheria e Slovacchia possono sbloccare il prestito da 90 miliardi a Kiev Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ucraina, Zelensky Necessario sbloccare il pacchetto Ue da 90 miliardi; Zelensky, sbloccare il pacchetto di 90 miliardi Ue, l'Italia ci sostiene; Ucraina, Zelensky Necessario sbloccare il pacchetto Ue da 90 miliardi; Do ut Budapest Magyar non è Orbán, ma l’Ungheria non sosterrà l’Ucraina senza contropartite. Zelensky sblocca il petrolio russo per Budapest: ora vuole i 90 miliardi di prestito dall'UeKiev afferma che abbiamo riparato l'oleodotto Druzhba danneggiato a gennaio, mentre circolano indiscrezioni su un nuovo attacco da parte dell’intelligence ... huffingtonpost.it Zelensky: Riparato l'oleodotto Druzhba, può riprendere a funzionareBaltici: Garantire navigabilità di Hormuz, la Russia beneficia di questa crisi L'aumento dei prezzi del petrolio e i problemi relativi alla disponibilità di vettori energetici in Medioriente, così ... msn.com IL NARCOCLOWN SI SENTE YAHWEH INVIDIANDO TRUMP Vorremmo aiutare a sbloccare lo Stretto di Hormuz, tuttavia, finora l'America non ci ha contattato con una tale richiesta - Zelensky "Abbiamo già esperienza di un blocco nel Mar Nero, p facebook Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin ovunque, ma non a cedere il Donbass. Meloni figura chiave per sbloccare i 90 miliardi” ift.tt/xoTHm3K x.com