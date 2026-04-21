Zanfa Bros la pizzeria che gioca su due stili e li governa davvero

Zanfa Bros è una pizzeria situata lungo via Pisana a Firenze, a pochi passi da San Frediano. I fratelli Zanfardino, originari di Striano, gestiscono con successo questa attività dal 2023, consolidando una presenza stabile nel quartiere. La pizzeria si distingue per la sua capacità di combinare due stili diversi di cucina, mantenendo una proposta autentica e riconoscibile, senza dipendere da mode passeggere.

Arrivano da Striano, ma a Firenze i fratelli Zanfardino si muovono ormai da padroni di casa. Dal 2023, lungo via Pisana – a un centinaio di metri dalla porta storica e a due passi da San Frediano – Zanfa Bros si è ritagliato in fretta uno spazio preciso: quello dei locali che non vivono di hype.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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