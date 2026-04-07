Tra i due sembra esserci una relazione, con presentazioni ufficiali in famiglia e alcuni dettagli condivisi, tra cui una foto che li ritrae insieme. Durante le festività pasquali, sono stati visti insieme in compagnia di una scrittrice nota per essere madre di alcune sorelle. L'evento ha attirato l'attenzione dei media locali, che hanno scattato alcune immagini e raccolto informazioni sui partecipanti.

P asqua insieme per Marina Di Guardo e Filippo La Mantia. La scrittrice, madre delle sorelle Ferragni, e lo chef hanno condiviso s Instagram uno scatto che li ritrae insieme ad altre persone, a San Vito Lo Capo, come si evince da una Storia di Di Guardo, che ha così svelato la destinazione delle sue vacanze. Chiara Ferragni, nuovo amore all’orizzonte? Ecco chi è il manager colombiano José Hernandez X Marina Di Guardo e Filippo La Mantia: i gossip su un presunto legame. Nessun dettaglio ulteriore è stato diffuso dai diretti interessati, che hanno sempre preferito tenere un basso profilo sul loro presunto legame. Tra le Storie della scrittrice, però, c’è anche una foto che la ritrae insieme a Carolina, primogenita di La Mantia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i due sembrerebbe esserci davvero una storia e ci sarebbero anche state le presentazioni ufficiali in famiglia. Tutti i dettagli e la foto che li ritrae insieme

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Ciao a tutti, avrei una domanda: se per un progetto ci sono meno candidati dei posti offerti, diventano automaticamente tutti idonei in servizio o viene fatta comunque valutazione e colloqui Grazie - facebook.com facebook

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