Chi governa davvero l’Iran oggi?

Recentemente, si è parlato di un presunto cambio di regime in Iran, ma la realtà sembra diversa. Secondo alcune fonti, al potere ci sarebbero ancora due figure principali, anche se la narrazione ufficiale potrebbe suggerire altro. La situazione politica del paese continua a essere complessa e articolata, senza che siano stati confermati cambiamenti radicali nell’assetto di governo.

Il 24 marzo, parlando con i giornalisti e ricorrendo a un ragionamento piuttosto strano, Donald Trump ha dichiarato che in Iran c’è stato un cambiamento di regime visto che i leader sono diversi rispetto a prima della guerra. “Possiamo dire che siamo riusciti a ottenere un cambiamento di regime”, ha affermato il presidente statunitense, contro ogni evidenza. Mojtaba Khamenei, figlio e successore di Ali, non è ancora intervenuto in pubblico e parla agli iraniani solo attraverso comunicati scritti, rafforzando i dubbi sul suo stato di salute. Ma allora chi governa l’Iran? In questi giorni sono emersi due nomi che potrebbero avere un ruolo di primo piano nel negoziato embrionale con gli Stati Uniti (o forse sarebbe meglio parlare di negoziato virtuale, difficile dirlo al momento). 🔗 Leggi su Internazionale.it

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