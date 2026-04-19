Il vice presidente dell’Inter ha commentato la situazione della squadra, affermando di avere fiducia totale nell’allenatore e di ritenere che manchi solo l’ultimo passo per conquistare lo scudetto. Ha inoltre parlato della possibilità di ottenere il doblete, senza entrare in dettagli specifici. Sul fronte dei singoli, ha commentato anche le prestazioni di Bastoni, senza fare annunci ufficiali o previsioni.

di Alberto Petrosilli Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra: dallo scudetto ormai vicinissimo al possibile doblete. A Milano, durante la dodicesima edizione del “Trofeo PUPI”, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha fatto il punto sul momento magico del club. Queste le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti: SCUDETTO – « Giornata fantastica, tantissimi amici, sono 25 anni dalla Fondazione Pupi. Questo torneo che facciamo tutti gli anni ti fa capire che siamo una grande famiglia. Scudetto? Siamo fiduciosi. Credo che Cristian e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Manca l’ultimo passo e siamo consapevoli che siamo a buon punto ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti e il sogno scudetto: «Fiducia totale in Chivu, manca l’ultimo passo ma restiamo umili. Sul doblete e Bastoni dico…»

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