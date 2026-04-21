Zanetti a Mediaset | Vogliamo la finale di Coppa Italia Chivu è il massimo Lo Scudetto? Manca ancora…

Durante un intervento ai microfoni di Mediaset, il dirigente sportivo ha dichiarato l’obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia, definendo Chivu come il massimo. Ha inoltre commentato che lo Scudetto è ancora lontano, mentre si sta preparando per la semifinale di ritorno tra Inter e Como, disputatasi poche ore dopo. Le sue parole si sono concentrate sulle ambizioni della squadra e sull’importanza della partita.