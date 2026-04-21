Zanetti a Mediaset | Vogliamo la finale di Coppa Italia Chivu è il massimo Lo Scudetto? Manca ancora…
Durante un intervento ai microfoni di Mediaset, il dirigente sportivo ha dichiarato l’obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia, definendo Chivu come il massimo. Ha inoltre commentato che lo Scudetto è ancora lontano, mentre si sta preparando per la semifinale di ritorno tra Inter e Como, disputatasi poche ore dopo. Le sue parole si sono concentrate sulle ambizioni della squadra e sull’importanza della partita.
di Francesco Aliperta Zanetti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha parlato così a poche ore dall’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. Stasera lo stadio di San Siro si accende per una sfida decisiva: il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. Dopo lo 0-0 della gara d’andata allo stadio Sinigaglia, tutto è ancora in gioco. La squadra guidata da Cristian Chivu cerca di staccare il biglietto per la finale del 13 maggio, ma dovrà superare la resistenza della formazione lariana, vera rivelazione del torneo. Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per caricare l’ambiente in vista del fischio d’inizio delle ore 21.🔗 Leggi su Internews24.com
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