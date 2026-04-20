Il difensore dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset, dichiarando che il team si sente vicino allo scudetto, ma punta anche alla finale di Coppa Italia. La semifinale contro il Como si avvicina, e le parole di Akanji si concentrano sulla volontà di raggiungere entrambi gli obiettivi stagionali. Nel frattempo, sono circolate indiscrezioni riguardo a possibili sviluppi sul futuro del Milan.

di Alberto Petrosilli Akanji, difensore dell’Inter, ha parlato del momento nerazzurro in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Como. Manuel Akanji, diventato in pochi mesi un pilastro insostituibile, ha analizzato il momento magico dei nerazzurri in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset, proiettandosi verso la semifinale di ritorno contro il Como. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter SCUDETTO – « Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un’ottima situazione, ma la Coppa Italia è un’altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji a Sport Mediaset: «Scudetto vicino, ma ora vogliamo la finale di Coppa Italia». E spunta il retroscena sul Milan

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