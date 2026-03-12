Macfrut 2026 | export a 7 miliardi nuovi mercati emergenti

A Rimini si tiene la 43esima edizione di Macfrut, un evento dedicato al settore ortofrutticolo. Durante la manifestazione vengono presentati i dati sull’export, che raggiunge i 7 miliardi di euro, e si discutono i nuovi mercati emergenti. Tra i protagonisti della fiera ci sono mango e avocado, che rappresentano le tendenze del settore e le opportunità future.

Rimini accoglie la 43esima edizione di Macfrut, trasformando l’evento in una piattaforma strategica dove mango e avocado diventano i simboli di un settore che guarda al futuro. Con oltre 800 buyer internazionali e la presenza della Sicilia come regione partner, la fiera si configura come il punto di incontro globale per tutta la filiera dell’ortofrutta. L’appuntamento, caratterizzato dal claim Make it Juicy, promette un evento più trendy e innovativo, con un specifico sui mercati emergenti e sulle nuove tendenze del settore. La presentazione ufficiale è avvenuta a Roma presso l’Agenzia ICE, riunendo le massime autorità del settore agricolo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

