Recentemente sono stati segnalati nuovi movimenti nel settore dei droni militari, con particolare attenzione ai modelli kamikaze russi. Uno di questi, lo Z-51E, sembra essere destinato a espandersi oltre i confini nazionali, puntando anche ai mercati esteri. La crescente diffusione dei sistemi senza pilota nel conflitto contemporaneo riflette l’importanza strategica di questa tecnologia, che coinvolge aspetti sia militari sia di politica internazionale.

La centralità dei sistemi unmanned nei conflitti contemporanei ha reso il settore dei droni d’attacco uno spazio in cui tecnologia militare e politica estera risultano sempre più interconnesse. In questo scenario, la Federazione Russa sta intensificando la propria strategia di export nel comparto dei munizionamenti circuitanti, impiegandoli come strumenti di influenza nei mercati della difesa. La presentazione del drone Z-51E nell’aprile 2026 alla fiera DSA in Malesia si inserisce in questa traiettoria, proponendo una capacità di attacco di precisione rivolta a Paesi che dispongono di infrastrutture limitate ma richiedono rapidità operativa e riduzione dei costi di acquisizione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni kamikaze russi, nuova mossa: lo Z-51E punta ai mercati esteri

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