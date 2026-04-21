Yumi’s Cells 3 | il finale che non chiude una storia ma spiega come funzionano davvero le emozioni

Yumi’s Cells 3 chiude il ciclo iniziato nel 2021: dal manhwa al K-drama, il caso Studio Dragon e l’evoluzione della serialità coreana Quando il progetto nasce come manhwa, l’intuizione è già tutta lì, e quando diventa serie nel 2021 non viene semplificata, ma amplificata. L’integrazione tra live action e animazione 3D non è un elemento distintivo: è un linguaggio. Ed è quello che permette alla prima stagione di lavorare sull’innamoramento senza raccontarlo mai in modo diretto, e alla seconda di entrare in una zona più fragile, quella in cui le relazioni — anche quelle più forti, anche quelle incarnate dai personaggi interpretati da Ahn Bo-hyun e Park Jin-young — smettono di essere risposte e diventano domande.🔗 Leggi su Panorama.it

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