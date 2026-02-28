YouTube test lets AI create a new video using someone else’s Shorts

YouTube Shorts ha avviato un nuovo test che permette all’intelligenza artificiale di creare un video utilizzando contenuti di altri utenti. La funzione mira a offrire ai creator strumenti innovativi e più flessibili per sviluppare i propri Shorts, sfruttando tecnologie avanzate. Al momento, questa sperimentazione riguarda esclusivamente l’uso di AI per generare nuovi video a partire da contenuti già esistenti sulla piattaforma.

l'ecosistema di youtube shorts sta introducendo nuove possibilità basate sull'intelligenza artificiale per potenziare la creatività dei creator. in una fase di test si sta valutando una versione di Shorts Remix che permette di trasformare elementi visivi mediante prompt, offrendo due funzioni principali: reimmaginare un frame e inserire oggetti in una scena. le caratteristiche sono disponibili solo per un gruppo selezionato di autori e possono essere disattivate dall'autore stesso se non si desidera che i contenuti vengano remixati dagli strumenti IA. youtube shorts remix: nuove capacità guidate dall'ia. reimmaginare un frame. la funzione reimagine consente di trasformare un singolo frame di uno Short in un video completamente nuovo, utilizzando prompt suggeriti o personalizzati.

Youtube shorts come liberare la tua creativitàQuesto testo sintetizza le nuove funzionalità in fase di prova all’interno di YouTube Shorts Remix, evidenziando come si ampli la creazione di...

