Avengers | Secret Wars Marvel ripartirà da questi supereroi dopo il reboot

Nel 2027, i Marvel Studios lanceranno un nuovo crossover intitolato Avengers: Secret Wars, segnando un punto di partenza per il loro universo cinematografico. Dopo questo evento, i film e le nuove produzioni ripartiranno da un reboot, con un approccio che coinvolgerà principalmente alcuni supereroi già noti. La decisione mira a ridefinire le dinamiche e le storie in vista di un nuovo ciclo narrativo.

Dopo il crossover previsto per dicembre 2027, i Marvel Studios ricominceranno praticamente da zero con un soft reboot del loro universo condiviso che punterà su una nuova generazione di eroi Se il film più atteso di quest'anno è sicuramente Avengers: Doomsday, l'anno successivo sarà la volta di Avengers: Secret Wars, che chiuderà definitivamente la Multiverse Saga, narrazione che non ha riscosso molto successo. Proprio per questo motivo si è scelto di riportare in scena Robert Downey Jr. e dopo la conclusione della saga sarebbe previsto un soft reboot del Marvel Cinematic Universe. Il soft reboot del Marvel Cinematic Universe Secret Wars dovrebbe dare il via a un reboot dell'MCU, creando un universo in cui Avengers, X-Men, I Fantastici Quattro e Spider-Man coesistono nella stessa realtà.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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AVENGERS SECRET WARS TRIPLE FEATURE… BETTER THAN DUNESDAY

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