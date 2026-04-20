Durante la recente intervista, Triple H ha commentato il match tra CM Punk e Roman Reigns disputato nel main event di WrestleMania 42, definendolo uno dei incontri più grandi di sempre. La performance tra i due wrestler ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, rafforzando la sua rilevanza nel panorama del wrestling professionistico. La discussione sul match ha coinvolto anche altri protagonisti del settore, suscitando diversi commenti e analisi.

Il main event di WrestleMania 42 tra CM Punk e Roman Reigns continua a far parlare, e tra i più entusiasti c’è anche Triple H. Dopo lo show, Paul Levesque è intervenuto a SportsCenter, dove ha commentato il match che ha visto Reigns conquistare il World Heavyweight Championship. “Un match epico”. Triple H non ha usato mezzi termini per descrivere l’incontro tra Punk e Reigns, definendolo uno dei migliori mai visti. “È stato epico. Si vedeva la passione e l’orgoglio di due uomini che, nel profondo, credono di essere i migliori al mondo.” Secondo il Chief Content Officer della WWE, il match ha rappresentato perfettamente la mentalità dei due protagonisti.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H esalta CM Punk vs Roman Reigns, “uno dei match più grandi di sempre”

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