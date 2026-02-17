WWE | Clamoroso flop per Gunther e Dominik ad Elimination Chamber ci va Je’Von Evans

Je’Von Evans ha conquistato un biglietto per l’Elimination Chamber battendo Gunther e Dominik Mysterio nel match di qualificazione andato in scena a Memphis, Tennessee. La vittoria arriva dopo una sfida intensa durante l’episodio di WWE Raw del 16 febbraio, trasmesso dal FedExForum. Gunther e Dominik, considerati favoriti, hanno deluso le aspettative, mentre Evans ha dimostrato determinazione sul ring.

Je’Von Evans ha strappato il suo posto nel Men’s Elimination Chamber match, vincendo il Triple Threat di qualificazione contro Gunther e Dominik Mysterio nel main event di WWE Raw del 16 febbraio, trasmesso dal FedExForum di Memphis, Tennessee. Je’Von Evans conquista Chicago nel main event di Raw. Il match di qualificazione, scelto come evento principale della serata, ha messo di fronte tre stili completamente diversi: la brutalità di Gunther, le tattiche subdole di Dominik Mysterio e l’atletismo esplosivo del giovane Je’Von Evans. Il pubblico di Memphis si è schierato fin da subito dalla parte di Evans, che ha risposto con una prestazione maiuscola. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

