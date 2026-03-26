Negli ultimi tempi, alcuni atleti promossi da NXT al roster principale stanno dimostrando di adattarsi bene alla nuova categoria, senza apparenti difficoltà nel passaggio. Tra questi, Je’Von Evans si distingue come una delle novità più recenti, portando una ventata di freschezza nel contesto. La sua presenza sta attirando l’attenzione degli appassionati, che osservano con interesse le sue performance in questa fase iniziale.

Rispetto al passato, gli ultimi promossi da NXT al main roster stanno davvero ben figurando, senza apparentemente subire il salto. Ho scritto settimana scorsa di Oba Femi che avrà un esame importantissimo a Wrestlemania contro Brock Lesnar, Trick Wiliams a Smackdown è più over di tanti face nonostante sia heel e potrebbe affrontare presto Sami Zayn, ma in questo editoriale vorrei concentrarmi invece su Je’Von Evans. Dei tre è l’unico a non aver vinto il titolo principale di NXT, ma ciò non sembra davvero un problema. Credo che rispetto a Oba e Trick per lui sarà più difficile raggiungere il main event, ma nel resto della card può togliersi molte soddisfazioni e già sta iniziando a farlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Je’Von Evans, aria fresca a Raw

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