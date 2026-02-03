Dopo la Royal Rumble, Roman Reigns ha deciso di affrontare CM Punk a WrestleMania. La sua scelta è arrivata questa notte durante l’episodio di Raw, pochi giorni dopo il match che ha vinto a sorpresa. Reigns ha annunciato ufficialmente il suo avversario, confermando la sfida che tutti aspettavano. I fan si aspettano un match ad alta tensione tra i due protagonisti.

Sono passati pochi giorni dalla Royal Rumble, ma già questa notte a Raw era attesa la scelta del vincitore della rissa reale maschile Roman Reigns. L’OTC ha trionfato in Arabia Saudita eliminando Gunther, tornando a vincere la Royal Rumble dopo 11 anni dalla sua prima, e discussa, vittoria. Una scelta che è giunta in una città tanto a cara a Reigns per la sua storia sul ring, a Philadelphia infatti il Tribal Chief vinse la sua prima Rumble e il suo primo titolo WWE, ma Philly è anche la città dove quasi 2 anni fa ha perso il suo ultimo titolo contro Cody Rhodes. “Scelta facile o scelta impossibile”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dopo un duro faccia a faccia con CM Punk, Roman Reigns prende la sua decisione per WrestleMania

Approfondimenti su WWE RoyalRumble

CM Punk e Roman Reigns sono tra i protagonisti più riconoscibili della WWE, noti per il loro ruolo di protagonisti principali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su WWE RoyalRumble

Argomenti discussi: Aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute della star della WWE Aleister Black; WWE | Stephanie Vaquer resiste al Judgment Day e rimane campionessa dopo un duro street fight match; L’ex star della WWE Tommaso Ciampa fa il suo debutto in AEW; Collision 24.01.2026 Live long and prosper.

WWE: Stephanie Vaquer resiste al Judgment Day e rimane campionessa dopo un duro street fight matchQuesta notte a Raw si è arrivati alla resa dei conti tra Stephanie Vaquer e Raquel Rodriguez che si sono affrontate in un Philadelphia Street Fight match con in palio il titolo mondiale. Un match ar ... zonawrestling.net

Natalya pubblica un messaggio enigmatico dopo un importante cambiamento nel suo personaggio WWENatalya alimenta le speculazioni con un messaggio enigmatico dopo aver svelato un importante cambiamento di carattere nella WWE. worldwrestling.it

E' iniziata la corsa verso WrestleMania 42 e stasera a Raw potremo avere altri tasselli utili per iniziare a comporre la card dello showcase degli immortali. Malgrado sembri prematuro, ROMAN REIGNS e LIV MORGAN potrebbero già decidere contro quale ca - facebook.com facebook

Roman Reigns si è visto tre volte in un anno e vince la #RoyalRumble . Bah. x.com