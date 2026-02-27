WTA Merida 2026 Paolini agevolmente ai quarti Eliminate Navarro e Li

Si sono definiti i quarti di finale del torneo WTA di Merida. Tra le giocatrici ancora in gara c’è anche Jasmine Paolini, che ha superato con facilità il suo avversario negli ottavi. Le altre sfide si sono concluse con l’eliminazione di Navarro e Li, mentre il quadro delle prossime partite si fa più chiaro.

Si sono delineati i quarti di finale del WTA di Merida. Sul cemento messicano tra le migliori otto c’è Jasmine Paolini. La tennista toscana, indicata come la testa di serie numero uno, prosegue agevolmente il suo cammino, dominando contro l’australiana Priscilla Horn con un perentorio 6-0 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco. Nei quarti Paolini affronterà la britannica Katie Boulter, che è reduce dalla vittoria del torneo di Ostrava. Va avanti la prima testa di serie ed invece esce di scena la seconda. Infatti l’americana Emma Navarro è stata sconfitta dalla cinese Shuai Zhang in due set per 6-4 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Merida 2026, Paolini agevolmente ai quarti. Eliminate Navarro e Li WTA Merida 2026, Jasmine Paolini liquida Priscilla Hon all’esordio e vola ai quartiNel primo set l’azzurra indirizza subito la sfida, operando il break a trenta nel secondo game. Leggi anche: WTA Adelaide 2026, Keys e Shnaider ai quarti. Vittorie anche di Navarro e Cristian Temi più discussi: Tabellone WTA Mérida 2026: Paolini unica top 10 al via; Merida su SuperTennis: Paolini testa di serie numero 1; Dove vedere in tv Paolini-Hon, WTA Merida 2026: orario, programma, streaming; Paolini, operazione rilancio: riparte dal 500 di Merida con una wild card. Jasmine Paolini lascia appena 2 game a Priscilla Hon nell’esordio a MeridaDura un'ora e tredici minuti l'esordio di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Merida, in Messico: l'azzurra, accreditata della testa di serie numero 1, liquida ... oasport.it Wta Merida, Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 setDopo tre sconfitte consecutive Jasmine Paolini ritrova il sorriso e batte l'australiana Hon con un netto 6-0, 6-2 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. La toscana affronterà ai quarti la ... sport.sky.it Un bilanciamento così basso che sorprende! La review della nuova Hack firmata da Paquito Navarro con voti, livello, sfida, prova in campo. E tanto altro - facebook.com facebook