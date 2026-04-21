WRS punta su Devis Bergamini | nasce la nuova sfida in Ducati Academy

WRS ha deciso di investire su Devis Bergamini, dando così vita a una nuova sfida all’interno della Ducati Academy. Il giovane motociclista della Romagna riceve un sostegno che combina tecnologie avanzate e formazione dedicata, con l’obiettivo di valorizzare il suo talento e favorirne la crescita nel settore delle competizioni motoristiche.

Il talento motociclistico della Romagna trova una nuova, concreta via di sviluppo attraverso un investimento strategico che unisce tecnologia d’avanguardia e supporto ai giovani atleti. L’azienda WRS ha scelto di sostenere il pilota bergamasco nato nel 2003, Devis Bergamini, affidandogli una Ducati Panigale V2 all’interno del nuovo progetto V2 Future Champ Ducati Academy. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Garage 51 e Ducati, vedrà l’esordio ufficiale sul tracciato di Misano World Circuit Marco Simoncelli sabato 24 aprile, segnando l’inizio di un percorso composto da sei tappe fondamentali per la crescita dei talenti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WRS punta su Devis Bergamini: nasce la nuova sfida in Ducati Academy Notizie correlate Il pilota di Cattolica Davis Bergamini nella V2 Future Champ Ducati AcademyWRS investe sul futuro del motociclismo e lo fa in modo concreto, sostenendo un promettente talento romagnolo. Thuram, il centrocampista francese sfida l’Inter nel Derby d’Italia: la Juve punta su di lui per una nuova vittoria.Thuram nel cuore del Derby d’Italia: la Juventus punta sul talento francese per una nuova era L’attesa per il Derby d’Italia, in programma sabato 17...