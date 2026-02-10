Thuram il centrocampista francese sfida l’Inter nel Derby d’Italia | la Juve punta su di lui per una nuova vittoria

La Juventus si affida a Thuram per il Derby d’Italia contro l’Inter. Il centrocampista francese sarà protagonista sabato allo stadio Allianz di Torino, con la squadra che punta su di lui per vincere e risollevare le sorti della stagione. I tifosi aspettano con ansia la sfida, convinti che Thuram possa fare la differenza in campo.

Thuram nel cuore del Derby d’Italia: la Juventus punta sul talento francese per una nuova era. L’attesa per il Derby d’Italia, in programma sabato 17 febbraio allo stadio Allianz di Torino, si fa sempre più intensa. Al centro delle aspettative, non solo la storica rivalità tra Juventus e Inter, ma anche la determinazione di Khephren Thuram, centrocampista francese della Juventus, di lasciare un segno indelebile in questa sfida cruciale. Il giovane talento, arrivato in estate, si è rapidamente integrato nella squadra e ora punta a contribuire attivamente alla vittoria bianconera, in un momento di transizione per il club.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Inter, Diouf dedica il gol a Thuram: È per lui: mi ha fatto un grande assist; Loro tirano e segnano, noi... Delusione e rabbia Juve, da Koop a Kalulu e Thuram; Diouf 7, Thuram 5.5: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro il Torino; Il Nizza, Manna, Thuram, gli Europei U17 e Bakambu: 5 cose che non sai su Daouda Traore.

