Il Rally di Svezia torna a essere protagonista in TV questo fine settimana. Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV trasmetteranno in diretta le fasi più emozionanti della gara. Sky ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship e il pubblico potrà seguire tutte le tappe di questa tappa del mondiale. Gli appassionati di rally avranno molte occasioni di seguire la corsa sui loro schermi.

Il 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in diretta questo week-end spazio al Rally di Svezia. Per quanto riguarda invece Rally TV, tutte le prove saranno disponibili in inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il servizio over-the-top Rally.TV è disponibile anche su piattaforma DAZN con un abbonamento a parte. Come sempre copertura integrale di tutte le prove speciali (anche quelle non prodotte per i broadcasters) sia del WRC, ma anche dell’European Rally Championship (ERC) sulla piattaforma streaming Rally. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - WRC 2026: il Rally di Svezia in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV

Approfondimenti su WRC 2026

Il Rally di Montecarlo 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV.

Il Mondiale Rally 2026 torna su Sky e NOW, offrendo la copertura completa di tutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship.

Ultime notizie su WRC 2026

