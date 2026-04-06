Per il 2026, la trasmissione del Rally di Croazia sarà disponibile in diretta su più piattaforme, tra cui Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV. Sky Sport ha rinnovato i diritti per trasmettere le gare del campionato FIA World Rally Championship, confermando la sua presenza nel panorama del rally internazionale. Questo fine settimana, gli appassionati potranno seguire il rally in diretta attraverso queste emittenti.

Il 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in diretta questo week-end spazio al Rally di Croazia. Per quanto riguarda invece Rally TV, tutte le prove saranno disponibili in inglese, tedesco, giapponese e spagnolo. Il servizio over-the-top Rally.TV è disponibile anche su piattaforma DAZN con un abbonamento a parte. Come sempre copertura integrale di tutte le prove speciali (anche quelle non prodotte per i broadcasters) sia del WRC, ma anche dell’European Rally Championship (ERC) sulla piattaforma streaming Rally.TV, disponibile anche su DAZN. L’asfalto croato si è rapidamente guadagnato la reputazione di essere tra i più tecnici e insidiosi al mondo, caratterizzato da variazioni estreme di aderenza e dossi ciechi. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - WRC 2026: il Rally di Croazia in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV

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