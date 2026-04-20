Dal 20 maggio arriva su Disney+ una delle produzioni originali più attese dell’anno: World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, una docuserie in quattro episodi che racconta dall’interno la lotta del magistrato Nicola Gratteri contro una delle organizzazioni criminali più potenti e meno conosciute al mondo. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti, il progetto promette immagini e testimonianze che nessuna troupe aveva mai realizzato prima. La serie è prodotta da Disney+ insieme a IBC Movie la stessa società di produzione italiana dietro Il Traditore di Marco Bellocchio, il film dedicato al pentito Tommaso Buscetta e alla società francese Sunset Presse, in associazione con Borough Productions.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gratteri contro la ‘Ndrangheta: su Disney+ le immagini che nessuno aveva mai osato girare

Gratteri: “L’alleanza tra mafia albanese e ‘ndrangheta”

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