Il sequel di Io sono leggenda sembra essere in fase di sviluppo avanzato, con notizie che indicano un ritorno di Robert Neville sul grande schermo. Dopo un periodo di incertezza, le produzioni legate al film stanno procedendo più velocemente, alimentando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore cinematografico, segnalando un possibile ritorno della storia nei cinema.

Il ritorno di Robert Neville sullo schermo sembra ormai un obiettivo imminente, grazie a un improvviso accelerazione nello sviluppo del sequel di Io sono leggenda. La produzione ha infatti individuato una figura chiave per la regia e punta a riportare Will Smith nel ruolo che lo ha reso iconico, con l’integrazione di Michael B. Jordan nel cast. La narrazione del prossimo film non si limiterà a proseguire la storia, ma riscriverà il destino del protagonista utilizzando una prospettiva inedita. Akiva Goldsman, che ha curato la sceneggiatura della pellicola originale, ha rivelato durante un recente incontro al Comic-Con che il sequel si ispirerà al montaggio alternativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Will Smith torna vivo: ecco la svolta del sequel di Io sono leggenda

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