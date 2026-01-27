Io Sono Farah cancellata da Mediaset | ecco quando torna

Durante la settimana del Giorno della Memoria, la programmazione di Canale 5 subirà alcune modifiche, tra cui la cancellazione temporanea di Io Sono Farah. La trasmissione tornerà in onda in un momento successivo, rispettando le esigenze del palinsesto e le ricorrenze culturali e commemorative della settimana.

Nella settimana dedicata al Giorno della Memoria, la programmazione di Canale 5 subirà alcune variazioni e tra queste rientra anche Io sono Farah. La soap turca, proposta abitualmente sia nel pomeriggio sia con appuntamenti speciali in prima serata, sarà interessata da uno stop temporaneo che riguarda una delle puntate più attese dal pubblico. Martedì 27 gennaio 2026, infatti, la serie non andrà in onda nella fascia serale. La decisione rientra nella riorganizzazione del palinsesto prevista per quella giornata, tradizionalmente riservata a film e programmi di approfondimento legati alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

