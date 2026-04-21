Il progetto che dovrebbe riportare Smith nel ruolo di Robert Neville si fa sempre più concreto, con la produzione che sembra aver finalmente trovato il suo regista Il sequel di Io sono leggenda è uno di quei progetti che sono in fase di sviluppo da moltissimo tempo, ma nelle ultime ore sembra ci sia stato un netto passo in avanti per realizzarlo concretamente. Secondo quanto riportato da Collider, non solo la produzione avrebbe adocchiato il possibile regista del progetto, ma questo includerebbe il ritorno di Will Smith nei panni di Robert Neville, come era già stato anticipato. Trovato il regista di Io sono leggenda 2 Per la testata, la produzione starebbe valutando Steven Caple Jr.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Io sono leggenda 2, il sequel con Will Smith ha un regista ed è sempre più vicino

NEW Horror Movie Trailers Spring 2026: Biggest Reveals & Reactions! | Trailer Tuesday

Notizie correlate

Leggi anche: Ha 23 anni ed ha esordito come regista-attore: il talento Andrea Garofoli 'sogna' Pirandello e Sofocle

Il castello più “fiabesco” vicino Roma: torri, boschi e atmosfera da leggendaA pochi chilometri dalla Capitalec’è un luogo che sembra uscito direttamente da una fiaba: torri merlate, boschi misteriosi e un’atmosfera sospesa...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Will Smith and Alice Braga on the Set of I Am Legend; Una carrellata di classici tra le nuove uscite home video di Warner Bros. ad aprile; I film post apocalittici non si contano più, ma questi 14 sono dei veri capolavori; Home Video Aprile 2026: Dune, Blade, Io sono Leggenda e i grandi cult tornano in 4K e Blu-ray.

Io sono leggenda 2, il sequel con Will Smith ha un regista ed è sempre più vicinoIl progetto che dovrebbe riportare Smith nel ruolo di Robert Neville si fa sempre più concreto, con la produzione che sembra aver finalmente trovato il suo regista ... movieplayer.it

Io sono leggenda 2: il sequel con Will Smith ha trovato il suo regista!Scopri chi dirigerà Io sono leggenda 2, l'atteso sequel del film distopico con protagonista Will Smith del 2007. cinefilos.it

Will Smith rimbalzante errore di Kyle Karros 3* 3-1 Dodgers facebook