Nella puntata precedente si è parlato dei rapporti tra Epstein e il miliardario, con particolare attenzione ai legami con il Mega Group di Leslie Wexner. Epstein, morto in carcere, aveva coinvolgimenti con diverse figure influenti e aveva commesso reati sessuali ai danni di numerose vittime, ancora in attesa di giustizia. La vicenda solleva interrogativi sui possibili collegamenti tra il miliardario e le attività illecite dell’ex finanziere.

Riassunto della puntata precedente: l’aspetto rilevante della vicenda Epstein, oltre alle vittime dei suoi crimini sessuali (ancora in attesa di giustizia), sono i suoi legami col Mega Group di Leslie Wexner, il miliardario di cui era il galoppino. In un rapporto di polizia sull’omicidio dell’avvocato Arthur Shapiro, avvenuto nel 1985 e tuttora irrisolto, Wexner viene descritto come socio di boss mafiosi e possibile mandante dell’assassinio. Lo studio legale di Shapiro rappresentava una società di Wexner, The Limited, ed era sotto inchiesta per evasione fiscale e investimenti in paradisi fiscali: la sua morte impedì che fosse interrogato dalle autorità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wexner, Epstein e la criminalità: cosa nasconde il miliardario?

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