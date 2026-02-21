Miliardario Wexner sotto accusa | anni di legami con Epstein svelati

Les Wexner, miliardario e fondatore di L Brands, ha affrontato un’audizione davanti alla House Oversight Committee per chiarire i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi. Durante l’incontro, Wexner ha ammesso di aver tagliato ogni legame con Epstein anni fa, dopo aver scoperto le sue attività. La sua testimonianza si è concentrata sulle transazioni finanziarie e sui regali ricevuti. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli osservatori.

Les Wexner, il miliardario fondatore del gruppo L Brands, proprietario di marchi come Victoria’s Secret, è stato al centro di un’audizione davanti alla House Oversight Committee, dove ha testimoniato riguardo al suo rapporto con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali. La sua testimonianza, rilasciata mercoledì, mira a chiarire la natura di una relazione che si è protratta per decenni, sollevando interrogativi sulla sua consapevolezza delle attività criminali di Epstein e sul suo ruolo nel fornire risorse per tali attività. La connessione tra Wexner ed Epstein risale agli anni Ottanta, quando furono presentati dal dirigente assicurativo Robert Meister e sua moglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

