Il fine settimana nel mondo del motorsport si è caratterizzato per gare intense e combattute. Alla 6 Ore di Imola, valida per il FIA World Endurance Championship, si è svolto un confronto serrato tra due case automobilistiche, con il risultato finale determinato negli ultimi 60 minuti di corsa. Contestualmente, si è disputata la gara di IndyCar a Long Beach, aggiungendo ulteriori emozioni a un weekend ricco di competizioni di alto livello.

Assoluti ep. 8 con Silvia Di Pietro – Chiudiamo l’ultima giornata in bellezza a Riccione! Un fine settimana ad altissima tensione tra endurance e monoposto: alla 6 Ore di Imola del FIA World Endurance Championship, duello epico tra Ferrari e Toyota, con la vittoria decisa soltanto nell’ultima ora di gara dopo una battaglia serratissima. Dall’altra parte dell’oceano, spettacolo puro nella IndyCar a Long Beach, dove Alex Palou ha costruito il suo successo con una strategia perfetta e un sorpasso decisivo. direttamente ai box! Analisi, retroscena e commenti con Biagio Maglienti (SKY Motori) e Luca Pellegrini (OA Sport): tutto quello che c’è da sapere su un weekend che ha fatto battere il cuore agli appassionati.🔗 Leggi su Oasport.it

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Weekend di fuoco nel motorsport: dalla 6 Ore di Imola alla IndyCar di Long Beach!

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