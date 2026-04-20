Nella gara di Long Beach, Alex Palou riesce a portare a casa la vittoria, dopo aver già ottenuto successi in altre tappe della stagione. La sua prestazione si distingue per una guida precisa e senza errori, che gli permette di arrivare davanti a tutti. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con condizioni di gara che hanno richiesto attenzione e strategia.

Anche Long Beach finisce nelle mani di Alex Palou, nuovamente protagonista di una prova perfetta nella NTT IndyCar Series. Il pilota spagnolo, mai a segno nella prestigiosa pista californiana, ha fatto la differenza nel finale riuscendo a superare ai box la vettura di Felix Rosenqvist. L’autore della pole ha gestito alla perfezione il catalano fino all’ultima sosta, avvenuta a meno di 30 giri dalla fine dopo una breve caution per rimuovere alcuni detriti presenti sul tracciato nella prima parte del tracciato. Meyer Shank Racing ha ceduto la vetta alla Honda #10 di Chip Ganassi Racing che ha semplicemente dominato la scena nei restanti passaggi fino alla bandiera a scacchi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, Palou conquista finalmente anche Long Beach

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