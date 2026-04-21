Durante la prima gara del campionato mondiale endurace, la squadra ha concluso in quinta posizione alla 6 ore di Imola. La vettura ha dimostrato un buon passo, e i tecnici hanno riferito di aver acquisito parecchie informazioni utili nel corso della competizione. La corsa si è svolta su un circuito impegnativo, con condizioni variabili che hanno richiesto continui adattamenti da parte dei piloti e del team.

Cadillac ottiene un valido quinto posto nella 6h Imola, primo atto del FIA World Endurance Championship. Le due auto di General Motors sono state protagoniste sin dal prologo, la V-Series.R n. 12 di Norman Nato e Will Stevens ha disputato una prova solida non sfigurando contro Ferrari o Toyota. La rinnovata Cadillac ha mostrato un ritmo notevole sulle rive del Santero, un tracciato storicamente non adatto alla LMDh di General Motors. Una penalità ha però limitato la vettura n. 12, c ostretta a risaltire insieme alla Ferrari n. 50 per non aver rispettato le bandiere gialle. Will Stevens ha affermato in una nota: “Ovviamente sono frustrato per la penalità, perché fino a quel momento la gara era stata molto positiva da parte nostra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Cadillac vicina ai migliori a Imola: “Abbiamo imparato moltissimo questa settimana”

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