Simy Nwankwo, attaccante nigeriano del Parma, ha subito un infortunio alla caviglia durante l’allenamento di questa mattina, che potrebbe tenerlo fuori almeno per due settimane. La lesione, diagnosticata con un’ecografia, ha sorpreso i medici, che non avevano previsto problemi così gravi. Il tecnico D’Aversa ha spiegato che il giocatore sta già seguendo il percorso di riabilitazione e che la squadra si sta preparando per le prossime partite senza di lui.

Boga già pazzo della Juve: «Per me significa moltissimo essere qui». Le parole dell’esterno arrivato a gennaio dal Nizza alla Lega Serie A. Il nuovo acquisto della Juventus Jeremie Boga è intervenuto ai microfoni del canale della Lega Serie A. Di seguito le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DEBUTTO – « Il mio debutto all’Allianz Stadium è stato piuttosto emozionante. Stavamo perdendo la partita e poi siamo riusciti a pareggiare. Per me è stata una buona prima gara in casa perché sono riuscito a fornire un assist. Ho potuto vivere l’esperienza dei magnifici tifosi in questo magnifico stadio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga già pazzo della Juve: «Per me significa moltissimo essere qui. Abbiamo due obiettivi per questa stagione, ai tifosi faccio questa promessa»

