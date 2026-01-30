Donald Trump sembra aver scelto Kevin Warsh, ex governatore della Federal Reserve, come prossimo presidente della Fed. La decisione potrebbe arrivare presto e cambiare le politiche monetarie negli Stati Uniti. Warsh ha già lavorato in passato alla Banca centrale e ora si prepara a guidarla di nuovo.

Con ogni probabilità sarà Kevin Warsh, ex governatore della Federal Reserve, la scelta di Donald Trump per sostituire Jerome Powell alla presidenza della Banca centrale degli Stati Uniti d’America. Lo riportano i principali media americani, tra cui il New York Times, il Financial Times e il Wall Street Journal. L’annuncio, come ha affermato lo stesso presidente degli Stati Uniti, dovrebbe arrivare in giornata. Era arrivato vicino all’incarico durante il primo mandato di Trump. Il mandato dell’attuale presidente, aspramente criticato dal capo della Casa Bianca, terminerà a maggio e Trump ha detto il 29 gennaio di aver scelto al suo posto «qualcuno di molto bravo», aggiungendo poi: «Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Kevin Warsh verso la presidenza della Fed

Secondo le ultime analisi di mercato negli Stati Uniti, Kevin Warsh si sta avvicinando alla leadership della Federal Reserve, dopo le recenti dichiarazioni del presidente Trump che hanno influenzato le prospettive per altri candidati, come Kevin Hassett.

Kevin Warsh potrebbe diventare il nuovo presidente della Federal Reserve.

