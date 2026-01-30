Kevin Warsh è stato ufficialmente nominato nuovo presidente della Federal Reserve da Donald Trump. La decisione del presidente arriva dopo varie speculazioni e conferma la volontà di cambiare rotta nella politica monetaria americana. Warsh, già noto nel settore, prenderà il posto di Jerome Powell e guiderà la banca centrale negli anni a venire.

Come anticipato dai media americani, Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. Già membro del Consiglio dei governatori della Banca centrale degli Stati Uniti dal 2006 al 2011 (a 35 anni il più giovane di sempre), Warsh in precedenza – come ha ricordato Trump – aveva ricoperto il ruolo di assistente speciale del Presidente per la politica economica e di segretario esecutivo del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca. Inoltre è stato membro del Dipartimento Fusioni e Acquisizioni di Morgan Stanley & Co., a New York, di cu è stato anche presidente e direttore esecutivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed

