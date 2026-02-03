Il pedagogista Daniele Novara spiega come sono cambiate le famiglie italiane. Nel suo nuovo libro, racconta la trasformazione del ruolo del padre, che da figura autoritaria e assente si è evoluta in una presenza più attiva, anche se ancora confusa. Ora si parla di un padre più coinvolto, quasi come un “mammo”, ma restano ancora sfide da affrontare per costruire un modello familiare più equilibrato e basato sul lavoro di squadra.

Dal padre padrone al padre peluche e oltre. Nel suo nuovo libro il pedagogista Daniele Novara racconta la trasformazione dal pater familias vecchio stile, patriarcale e tendenzialmente assente, al cosiddetto mammo, figura molto più presente nelle nostre famiglie ma il cui ruolo è pallido e confuso. In Il papà peluche non serve a nulla (Bur Rizzoli) spiega i difetti di entrambi i modelli, aprendo la strada a un nuovo padre: coraggioso, maieutico, educativo. Offre strumenti di analisi e consigli e spiega tecniche educative pronte all'uso: tutto per superare una crisi che, evidentemente, rispecchia quella del maschile.

Il test per capire se lo si è e i consigli del pedagogista Novara per trovare la rotta verso un nuovo modello di famiglia: fondato sul gioco di squadra educativo

Approfondimenti su Novara Pedagogista

Ultime notizie su Novara Pedagogista

