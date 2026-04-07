Voucher Vesta Piemonte | 20 milioni per le famiglie ecco come richiederlo

La Regione Piemonte ha annunciato la riapertura del voucher Vesta il 21 aprile alle 12, destinato alle famiglie con figli. Quest’anno sono disponibili 20 milioni di euro, un importo raddoppiato rispetto al passato, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nel contrastare la denatalità. La procedura per richiedere il contributo sarà accessibile a partire da quella data, offrendo un aiuto economico concreto alle famiglie interessate.

La Regione Piemonte riapre il 21 aprile alle ore 12 l’accesso al voucher Vesta, un sostegno economico per le famiglie con figli che nel 2026 vede raddoppiati i fondi disponibili per contrastare la denatalità. L’iniziativa, coordinata dal presidente Alberto Cirio e dal vicepresidente Maurizio Marrone, mette a disposizione 20 milioni di euro grazie ai finanziamenti FSE+. L’obiettivo è sostenere circa 30mila nuclei familiari, includendo nel bacino d’utenza anche il ceto medio attraverso procedure amministrative semplificate. Una scala di interventi progressivi per ogni fascia di reddito. L’importo del contributo varia in base alla situazione economica dichiarata, fissando il limite massimo di accesso a un Isee di 40. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voucher Vesta Piemonte: 20 milioni per le famiglie, ecco come richiederlo Bonus Vesta, in primavera nuovo "click day" per il voucher per le famiglie con figli piccoliVenti milioni di euro per 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro: è in arrivo in primavera un nuovo "click day" per il bonus Vesta, il voucher... Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglieRisorse raddoppiate per 20 milioni di euro: il bonus spetta alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Si parla di: Bonus Vesta 2026, fondi raddoppiati ma resta il click day. PRC: Una lotteria sociale. La Regione Piemonte rilancia il voucher Vesta, click day il 21 aprileLa Regione Piemonte rilancia il voucher Vesta per il 2026: il nuovo click day è fissato per il 21 aprile alle 12 e resterà aperto per 12 ore. (ANSA) ... ansa.it Voucher Vesta 2026, il 21 aprile il click day. Contributi fino a 1.200 euro per figlioPIEMONTE - È ufficiale la data del nuovo click day per il voucher Vesta 2026: le domande potranno essere presentate il 21 aprile a partire dalle ore 12, ... radiogold.it