L' ex pm Scarpinato ostaggio della politica

Roberto Scarpinato, ex procuratore generale a Palermo e attualmente senatore, è al centro di un caso che coinvolge aspetti politici e giudiziari. Con 74 anni, ha ricoperto ruoli di rilievo nel sistema giudiziario e ora si trova sotto i riflettori per questioni legate alla sua attività politica. La situazione ha generato discussioni pubbliche e ha portato alla luce tensioni tra le istituzioni e alcuni rappresentanti politici.

Roberto Scarpinato, 74 anni, già procuratore generale a Palermo, ora senatore della Repubblica a 5 Stelle e membro della commissione parlamentare antimafia, che si trova ad occuparsi anche di lui per il ruolo svolto negli anni Novanta nella gestione di un’indagine, dossier e quant’altro su mafia e appalti, è inconsapevolmente prigioniero della politica. Alla quale è passato, da ex magistrato, il più scortato d’Italia quando indossava la toga, accettando la candidatura alla Camera offertagli personalmente e orgogliosamente dall’ex premier Giuseppe Conte, presidente del movimento che fu di Beppe Grillo. È stata una scelta, quella politica di...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'ex pm Scarpinato ostaggio della politica Notizie correlate L'ossessione di Scarpinato: indaga sulla pm del Sì senza averne motivo«Scarpinato ha presentato una richiesta di accesso agli atti della mia carriera». Chiesti 3 anni e mezzo di carcere per Sansonetti: per il pm ha diffamato l’ex giudice ScarpinatoAll’indomani della vittoria al referendum, arriva un clamoroso attacco alla libertà di stampa: in un processo per diffamazione che vede come imputato...