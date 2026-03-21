Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 vede due posizioni opposte: Maurizio Sacconi sostiene che un senso di libertà potrebbe giovare al Paese, mentre Gianfranco Pasquino definisce la riforma inutile, sbagliata e dannosa. Sacconi e Pasquino hanno espresso le proprie opinioni durante un confronto pubblico, evidenziando le differenze tra le loro visioni sulla proposta di modifica costituzionale.

Il confronto in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: gli interventi di Maurizio Sacconi per il Sì e Gianfranco Pasquino per il No. Perché voto Sì: “Un senso di libertà farebbe bene al Paese”. Partito in un contesto di disattenzione, il confronto referendario sta evidenziando come la stessa crescita economica potrebbe costituire una parte non secondaria della posta in gioco. Come è accaduto nelle due elezioni che hanno preceduto le fasi di maggiore sviluppo in Italia. Nel 1948 la vittoria delle forze politiche ancorate al blocco occidentale determinò fino al 1964 il lungo boom economico. Nel 1985, la conferma referendaria del decreto sulla scala mobile indusse una stagione di grande dinamismo che si arrestò solo con il trauma di Tangentopoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché voto Sì e perché voto No. “Un senso di libertà farebbe bene al Paese”. “Riforma inutile, sbagliata e dannosa”

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