Due incidenti tra ciclisti e bus nel pomeriggio | traffico in tilt in via Matteotti e Borgo San Pietro

Due incidenti tra ciclisti e autobus nel pomeriggio hanno causato il caos nel traffico di città. Due scontri distinti si sono verificati in zone diverse, uno in via Matteotti e l’altro in Borgo San Pietro. Entrambi i ciclisti sono rimasti feriti, e le strade sono state chiuse temporaneamente per i soccorsi. La situazione ha creato lunghe code e disagi per chi si sposta in città in queste ore.

Doppio intervento della polizia locale in entrambi i casi. Un ciclista portato in ospedale, l’altro ha rifiutato il ricovero. Doppio incidente nel pomeriggio del 2 febbraio, dove due ciclisti sono rimasti coinvolti in due distinti scontri con autobus, in zone diverse della città. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo quanto si è appreso da Tper, in uno dei due episodi il ciclista è stato trasportato in ospedale, mentre nell’altro caso la persona coinvolta avrebbe rifiutato il ricovero, nonostante l’intervento dei sanitari.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su via Matteotti Bus Incidenti stradali, scontro tra due moto: traffico in tilt sulla sorrentina Stamattina sulla SS 145 'Sorrentina' a Vico Equense, in provincia di Napoli, si è verificato uno scontro tra due motociclette. Incidenti stradali nel pomeriggio: due persone ferite tra Arezzo e Pieve Santo Stefano Nel pomeriggio si sono verificati due incidenti stradali tra Arezzo e Pieve Santo Stefano, causando il ferimento di due persone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su via Matteotti Bus Argomenti discussi: Bologna Città 30, meno incidenti ma non per le bici. Campaniello: Troppi morti tra utenti deboli, ora la fase 2; Bologna Città 30, più incidenti con i ciclisti: tutti i numeri dei 2 anni ‘lenti’; Incidenti in bici, Verona si piazza al secondo posto tra le città venete; Bologna Città 30, il report 2025. In un’ora due investimenti nel Legnanese: feriti un pedone e un ciclistaDue incidenti verificatisi questa mattina presto, lunedì 26 gennaio, in due momenti differenti tra Legnano e Canegrate, che hanno visto l’intervento del personale del 118 ... legnanonews.com Incidente sulla Pontebbana tra San Vendemiano e Conegliano: ciclista ucciso da un’autoLa tragedia venerdì sera. A perdere la vita un cittadino ghanese di 40 anni. Denunciato per omicidio stradale il conducente della vettura ... rainews.it Carnevale Pontino 2026 - Borgo Montenero (San Felice Circeo) Un’esplosione di colori, musica, maschere, carri allegorici e tantissimo divertimento per grandi e piccini! Rivivi i momenti più belli della tappa a Borgo Montenero, tra coriandoli, risate - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.