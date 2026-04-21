Volonté e Petri L’Indagine porta all’Oscar

Un commissario di polizia interpretato da Gian Maria Volonté, protagonista di uno dei film più noti di un importante sodalizio cinematografico, diventa il centro di un’indagine che ha portato all’assegnazione di un premio Oscar. La pellicola, riconosciuta come un capolavoro, ha riscosso grande successo internazionale e ha contribuito a consolidare la carriera di attori e registi coinvolti. La storia si sviluppa attraverso le vicende di un ufficiale impegnato in operazioni di polizia.

Un commissario di polizia, quello di Gian Maria Volonté, in uno dei capolavori del sodalizio civile con Elio Petri, il capello lucido di brillantina, l’accento di un Sud generico e non identificato, "l’odore di lucido da scarpe e il tanfo di camera di sicurezza", la relazione "dannunziana" con Augusta Terzi-Florinda Bolkan, uccisa in un appartamento che somiglia a un boudoir. L’inchiesta che viene artatamente piegata per non coinvolgere il potente assassino, il finale aperto, kafkiano. E la musica inquietante e sardonica di Ennio Morricone. Sono tutti gli ingredienti di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto“. Un film del 1970, che per Petri "racconta la polizia a modo mio".🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Cinema ritrovato, arriva Volontè. Il grande attore in ‘Porte Aperte’Tornano le pellicole storiche della rassegna ’Cinema ritrovato’, stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio,... Silvia Camporesi porta in scena la sua indagine sull'universo della fotografiaDomenica 8 marzo, alle ore 17, nella Sala Allende del palazzo comunale di Savignano sul Rubicone, sarà ospite la fotografa Silvia Camporesi con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Moro assassinato. Vittima sacrificale di Yalta e delle Br; Maradona, unico re. Riscatto delle plebi fra Napoli e Baires. Volonté e Petri. L’Indagine porta all’OscarUn commissario di polizia, quello di Gian Maria Volonté, in uno dei capolavori del sodalizio civile con Elio Petri, il capello lucido di brillantina, l’accento di un Sud generico e non identificato, ... ilgiorno.it Gian Maria Volonté, il documentario su Giuseppe Pinelli e il coraggio che manca al cinema italianoC'è stato un tempo, in Italia, in cui fare cinema significava guardare il mondo oltre la macchina da presa e, attraverso di essa, interpretarlo. In quel tempo, i registi e gli attori raccontavano i ... tag24.it Asperge à volonté - facebook.com facebook "Tu pensa a dove vuoi mettere la cinepresa, al personaggio ci penso io" Il 9 aprile 1933, a Milano, nasce Gian Maria Volonté x.com