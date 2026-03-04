Silvia Camporesi porta in scena la sua indagine sull' universo della fotografia

Domenica 8 marzo alle 17, nella Sala Allende del palazzo comunale di Savignano sul Rubicone, si terrà un evento con la fotografa Silvia Camporesi. Durante l’appuntamento, verrà presentata l’anteprima della conferenza-spettacolo intitolata “Una foto è una foto è una foto”, in cui l’artista porta in scena la sua indagine sull’universo della fotografia.

Domenica 8 marzo, alle ore 17, nella Sala Allende del palazzo comunale di Savignano sul Rubicone, sarà ospite la fotografa Silvia Camporesi con l’anteprima della conferenza-spettacolo “Una foto è una foto è una foto”. Attraverso la voce e lo sguardo della fotografa, la città sceglie di celebrare la Giornata internazionale della donna rendendo omaggio al talento e alla sensibilità femminile nel campo dell’arte e della cultura. Silvia Camporesi, tra le voci più autorevoli della fotografia italiana, propone un viaggio che intreccia riflessioni personali, storia, citazioni di autori fondamentali, aneddoti e suggestioni. La sua lezione è un omaggio alla complessità della fotografia, alla sua natura stratificata e sfuggente, come suggerisce il titolo, ispirato al celebre verso di Gertrude Stein. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

