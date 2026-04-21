Un volo è stato cancellato a causa di una carenza di carburante, e le autorità europee hanno stabilito che i passeggeri coinvolti non potranno ricevere un risarcimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente, specificando che la mancanza di carburante non rientra nelle circostanze che danno diritto al risarcimento secondo le normative in vigore. I passeggeri interessati sono stati informati delle loro opzioni e delle eventuali alternative di viaggio.

Volo cancellato a causa della carenza di carburante? I passeggeri non avranno diritto al risarcimento. Lo ha chiarito il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. Nella nota si precisa che ai viaggiatori sarà riconosciuto solo il rimborso del biglietto o, a scelta, la riprotezione su altro volo. La decisione deriva dal fatto che la carenza di jet fuel si qualifica come «circostanza eccezionale», al contrario del mero rincaro del combustibile, che non si qualifica come tale e, dunque, dà diritto anche al risarcimento del danno subito. «L'Europa - ha detto il politico greco - è pronta ad accogliere tutti i turisti e gli ospiti durante il periodo estivo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Volo cancellato per carenza di carburante, Ue: no al risarcimento. Ecco perché (e cosa fare)

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