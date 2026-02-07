Dopo due settimane di pausa, torna il volley di serie C e D. Oggi la Folgore San Miniato scende in campo a Siena contro la Cus alle 18. La squadra toscana punta a riprendere il ritmo e ottenere punti importanti in casa.

Torna il volley giocato dopo 2 lunghe settimane tra i due gironi. In serie C la Folgore San Miniato è attesa oggi Siena contro la locale Cus con fischio d’inizio alle 18. Le ospiti, almeno sulla carta, hanno i pronostici favorevoli in questa prima gara di ritorno: le senesi sono al nono posto con 17 punti contro i 25 delle giallorosse in quinta posizione e vincenti nella gara di esordio della stagione. In serie D (girone A)la Lupi Santa Croce gioca alle 21 a Pian di Sco in casa del Valdarno Project: le padrone di casa sono seste con 21 punti, 14 in meno della capolista indiscussa. Nel girone B l’altra regina del ranking Fgl-Zuma Castelfranco gioca domani in casa (ore 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie C e serie D. Folgore a Siena. Fgl-Zuma, buoni pronostici

