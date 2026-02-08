Roma Volley passa a Trebaseleghe | Padova ko al tie-break

La Roma Volley conquista una vittoria importante a Trebaseleghe, battendo Padova al quinto set. La squadra giallorossa ottiene così il primo successo nella Pool Promozione e si avvicina alla vetta, restando a quattro punti di distanza. La partita si è decisa nel tie-break, con i padroni di casa che hanno dimostrato carattere e determinazione.

