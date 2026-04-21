Nel campionato di volley femminile di serie B1, la squadra della Libertas ha affrontato la match a San Giovanni Valdarno, perdendo i primi due set. La squadra avversaria ha concluso l'incontro con un risultato che le permette di mantenere un margine di soli tre punti in classifica rispetto alla Libertas. La partita è terminata senza che la Life365.eu riuscisse a conquistare punti utili nel confronto.

La Life365.eu ci ha provato, ma è uscita a mani vuote da San Giovanni Valdarno. Persi i primi due set, Forlì ha strappato il terzo, salvo poi inchinarsi 3-1 (25-15, 26-24, 23-25, 25-16) a una Pediatrica Bindi più solida e lanciata alla conquista di uno dei due posti playoff, alle spalle della capolista Ravenna ormai prossima alla promozione diretta nella costituenda serie A3. Al PalaGalli le toscane hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni e, complice la difettosa ricezione forlivese, preso il largo: 16-8. Set indirizzato e chiuso sul velluto dalle nero-fucsia di coach Chiappafreddo. Al cambio campo si è palesata la reazione della Libertas che, forte di una battuta incisiva e un attacco performante, ha risposto colpo su colpo: 15-15.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. Libertas, un set non basta. Ora ha solo 3 punti di margine

SEMIFINALI COPPA ITALIA B1 FEMMINILE: TONNO CALLIPO CALABRIA - BANCA ANNIA ADUNA

Notizie correlate

Leggi anche: Volley B1 femminile. Libertas, zona playout

Volley serie B1 femminile, il bilancio (positivo) di coach Caliendo al termine del girone d’andata. "Libertas oggi salva. Ora pronti per il ritorno»Sedici punti, frutto di 5 vittorie a fronte di 8 sconfitte, e un ottavo posto (a braccetto con il Centro Volley Reggiano) che oggi vorrebbe dire...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Nulla di fatto per la Life365.eu sul campo di Valdarno. E sabato al Villa Romiti sfida salvezza contro Reggio Emilia.

Volley B1 femminile. Libertas a testa alta: spaventa la TeodoraUna Life365.eu gagliarda e combattiva s’illude di farla franca in casa della capolista: strappa il primo set, poi incassa il ritorno della Teodora che la ribalta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-22) e ... ilrestodelcarlino.it

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley accorcia e punta il PalauDecima giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Volley 2001 Garlasco e Florens Vigevano nel prossimo turno potrebbero brindare alla promozione. Scatto dell’Acrobatica Alessa ... targatocn.it