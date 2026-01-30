Volley serie B1 femminile il bilancio positivo di coach Caliendo al termine del girone d’andata Libertas oggi salva Ora pronti per il ritorno

La Libertas si gode il primo giro di campionato di serie B1 femminile. Dopo 14 partite, il bilancio è positivo e coach Caliendo può sorridere: sedici punti, con cinque vittorie e otto sconfitte. L’ottavo posto in classifica permette ora di guardare al futuro con più fiducia, perché la salvezza sembra a portata di mano. La squadra si prepara al ritorno, consapevole di aver fatto un passo avanti importante.

Sedici punti, frutto di 5 vittorie a fronte di 8 sconfitte, e un ottavo posto (a braccetto con il Centro Volley Reggiano) che oggi vorrebbe dire salvezza diretta, senza passare dal budello dei playout. È questo il bilancio in casa Life365.eu al giro di boa di una stagione sull'altalena, scandita fin qui da vittorie insperate e sconfitte rovinose. Si ripartirà sabato 7 febbraio dal PalaCosta di Ravenna, fortino invitto dell' Olimpia Teodora capolista. "Il girone d'andata è stato positivo, perfettamente in linea con i programmi. Terminasse oggi il campionato, infatti, saremmo salvi e contenti. Ma c'è un altro girone da disputare e dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati", commenta coach Nello Caliendo.

