Volley serie A1 cinque gare alla fine | l' Omag-Mt si gioca una fetta di stagione in Piemonte

A cinque gare dal termine della stagione, la Omag-Mt si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più caldi del campionato. Le Zie, guidate da coach Massimo Bellano, saranno impegnate nella lunga trasferta piemontese contro Monviso, in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Le due formazioni si presentano all'incontro appaiate a quota 17 punti, con le padrone di casa avanti di una vittoria: elementi che rendono il match di grande interesse per entrambe, in piena corsa verso l'epilogo della stagione. La gara si disputerà domenica, alle ore 16, al Palabus Company di Villafranca Piemonte e sarà trasmessa in diretta su Volleyball World e su Dazn (visibile con abbonamento).

