Volley A1 femminile Omag MT San Giovanni in Marignano - Bartoccini MC Restauri Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Sabato sera, alle 21.00, si gioca a Cervia la sfida tra Omag MT San Giovanni in Marignano e Bartoccini MC Restauri Perugia. La partita si potrà seguire in diretta su Rai Sport. Le due squadre si preparano a scendere in campo per un match che promette emozioni e punti importanti in classifica.

Sabato 7 febbraio, alle ore 21.00, la Bartoccini MC Restauri Perugia sarà impegnata in trasferta al Palazzetto dello Sport di Cervia per sfidare la Omag MT San Giovanni in Marignano, con diretta tv su Rai Sport. Le romagnole stanno vivendo un momento di forma eccezionale: con 13 punti conquistati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La sfida tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Honda Cuneo Granda Volley, valida per il campionato di volley A1 femminile, rappresenta un momento importante per le due squadre.

La sconfitta a sorpresa della Bartoccini MC Restauri: delusione contro il fanalino di coda

Volley A1 femminile, Omag-MT alla trasferta contro MonvisoLe due formazioni sono appaiate a quota 17 punti, con le padrone di casa avanti di una vittoria: elementi che rendono il match di grande interesse ... altarimini.it

Volley A1 femminile, Omag-MT: hurrà nello scontro salvezza con Monviso (0-3)Le marignanesi sfoderano una prestazione corale di altissimo livello, imponendo ritmo, ordine e qualità in ogni fondamentale ... altarimini.it

